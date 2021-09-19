الأحد 19 سبتمبر 2021
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محافظات

رفع 75 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والتربة من شوارع أحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها ونقلها إلي الظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد وقامت برفع 75 طن مخلفات.

قال محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة أن قسم البيئة بالحي قام برفع 25 طن من المخلفات والتراكمات بعدد من الحملات المكثفة بشارع الحسيني وشارع الحرية ورفع الاتربة بنطاق حي وسط لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

أضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أن قسم البيئة بالقرية نظم حملة نظافة مكبرة قامت برفع 20 طن من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي للارتقاء بمنظومة النظافة.

وواصل قسم البيئة بحي غرب المدينة حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وقام برفع 15 طن من المخلفات والتراكمات من شوارع الحي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أنه تم تنظيم حملة نظافة بأبو فليو قامت برفع 15 طن من المخلفات والتراكمات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بمتابعة أعمال النظافة لرفع كفاءة المنظومة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة بشوارع وأحياء المدينة ومداخل القرى وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وتنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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حملات نظافة بقري وأحياء المنيا
المنيا رفع مخلفات حملات بالقري والأحياء محمد عبد العظيم اللواء ياسر عبد العزيز

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