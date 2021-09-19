الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد انطلاق مبادرة «معًا نطمئن»

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، انطلاق مبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن"، من خلال تفقد الأتوبيس المكشوف المخصص للمبادرة، حيث انطلقت الحملة اليوم بميدان الشهداء بحي الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأشار بشارة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم ٤٠% من الفئات المستهدفة بنهاية العام الجاري، كما تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب العمل على تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.

محافظ الإسماعيلية

وأعرب بشارة عن تقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة لتشجيع المواطنين على التسجيل لتلقي اللقاح، مشيرا إلي ضرورة حث المجتمع بكل أفراده على أهمية الحصول على التطعيم، خاصة مع تزايد أعداد الحالات، حيث تسهم استجابتهم بشكل كبير إمّا في تجنب الإصابة بالفيروس أو تخفيف من حدة الإصابة.

وناشد المحافظ مواطني الإسماعيلية بسرعة التسجيل الإلكتروني لتلقي اللقاح للخروج من الموجات المتتابعة للفيروس بسلام.

مبادرة معًا نطمئن

وكانت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، قد نوهت أثناء تدشين الحملة، أنه تم تخصيص٣ أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب ٦ سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم ٣٠ فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، وسيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم (كاب، وقلم، وبلوك نوت، وفلاشة، ومج حراري، وتيشرت)

مبادرة معًا نطمئن

وأضافت الوزيرة ، أثناء تدشين الحملة، أنه من المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، مشيرة إلى أنه حتى من قام بالتسجيل مسبقا، ولم تصله إفادة بمكان تلقي اللقاح، سيتم إبلاغه بأقرب مركز يمكن أن يحصل فيه على التطعيم.

مبادرة معًا نطمئن
مبادرة معًا نطمئن
مبادرة معًا نطمئن
مبادرة معًا نطمئن
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