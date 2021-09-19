الأحد 19 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد التوقف.. الطرق الصوفية تبحث استئناف مجالسها العلمية

ملتقى الصوفية العلمي
ملتقى الصوفية العلمي

تبحث الطرق الصوفية حالياً، استئناف المجالس العلمية التي تنظمها يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، بعد توقفها بسبب وفاة شيخ الطريقة الشهاوية البرهامية الأسبوع الماضي، حيث كانت الطرق الصوفية قد أعلنت فترة الحداد على وفاة الشيخ المنتقل مما تسبب فى إيقاف المجالس العلمية.

وكشفت مصادر بالطرق الصوفية أنه من المنتظر إستئناف المجالس والندوات العلمية يومي الأربعاء أو الجمعة، بحضور الدكتورعبدالهادى القصبى والدكتور علي جمعة والدكتور أحمد عمرهاشم، حيث تهدف الندوات العلمية إلى نشر الفكر الوسطى بالمجتمع المصري والتصدي للأفكار المتشددة التي تطلقها وتنشرها الجماعات المتطرفة فكرياً. 

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية قد أعلنت في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية بمقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك في هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر.

وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العالمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التى يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.

الطرق الصوفية استئناف المجالس العلمية يومي الأربعاء والجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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