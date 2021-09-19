تقرير: تخريب ثلث الحواسيب المتصلة بالنظم الصناعية في النصف الأول من 2021

أفاد تقرير صادر عن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية بكاسبرسكي العالمية، بتعرّض ثلث الحواسيب المتصلة بالنظم الصناعية لدى الشركات والمنشآت الصناعية لأنشطة تخريبية في النصف الأول من العام 2021، الذي شهد لجوء مجرمي الإنترنت بشكل مكثف إلى أنواع متنوعة من برمجيات التجسّس والشيفرات النصية الخبيثة لتنفيذ هجماتهم.

ويتوقع الخبراء حدوث تزايد في هذه الأنواع من التهديدات في النصف الثاني من العام، لتشكل تحديًا كبيرًا أمام نظم الرقابة الصناعية.



وتنطوي الهجمات التي تُشنّ على الشركات الصناعية على خطورة كبيرة، نظرًا لقدرتها على تعطيل أنظمة الإنتاج، فضلًا عن سرقة البيانات والأموال. وتشير الزيادة في تنوع التهديدات التي تتعرض لها الشبكات والنظم الصناعية إلى نمو اهتمام مجرمي الإنترنت بها، ما يجعل الحاجة إلى حمايتها ملحّة وعاجلة.



ووفقًا للتقرير المعنون بـ "مشهد التهديدات لنظم الأتمتة الصناعية"، فقد منعت الحلول الأمنية أكثر من 20,000 نسخة من البرمجيات الخبيثة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021.

وحلل الخبراء أنواعًا مختلفة من البرمجيات الخبيثة المستخدمة أثناء الهجمات الرقمية التي شُنّت على النظم الصناعية، وذلك لمعرفة المزيد حول التغيّرات في مشهد التهديدات المحيطة بنظم الرقابة الصناعية خلال المدة التي شملها التقرير. ووجد الخبراء لاحقًا أن حصّة برمجيات التجسّس والشيفرات النصية الخبيثة المستخدمة في الهجمات على تلك النظم نمَت باستمرار على مدار النصف الأول من العام.



أما برمجيات التجسس بأنواعها: التروجانات (Trojan-Spy malware) والمنافذ الخلفية (backdoors) ومسجلات الضغط على لوحات المفاتيح (keyloggers)، والتي تستخدم في الغالب لسرقة الأموال، فقد ارتفعت بمقدار 0.5%، في حين نمت الشيفرات النصية الخبيثة بمقدار 0.6%.

ويستخدم المخربون مثل هذه الشيفرات على مواقع الويب المختلفة التي تستضيف محتوى مقرصنًا، لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع تنشر برمجيات تجسس أو برمجيات خبيثة أخرى مصممة لتعدين العملات الرقمية من دون علم المستخدمين.

النسبة المئوية للحواسيب المتصلة بنظم الرقابة الصناعية والتي شهدت حظر البرمجيات الخبيثة في المدة بين النصف الثاني من 2019 وحتى النصف الأول من 2021.



وقال التقرير، إن الشركات الصناعية دائمًا ما تلفِت انتباه مجرمي الإنترنت والجهات التخريبية ذات الدوافع السياسية، مشيرًا إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد نموًا في عدد هجمات التجسس الرقمي وسرقة بيانات الاعتماد، وغيرها.

ورجّح أن يكون نجاح هذه الهجمات "العامل الرئيس الذي أدّى إلى حدوث ارتفاع كبير في تهديدات برمجيات الفدية"، مؤكّدًا أنه ما من شئ سيحول دون سعي المجموعات التخريبية إلى الاستفادة من حملات سرقة بيانات اعتماد الدخول هذه.