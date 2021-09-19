البنك الدولى يؤكد التزامه بدعم قطاعات النمو فى الكاميرون‎‎

أكد نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط إفريقيا، عثمان دياجانا، التزام البنك المستمر بدعم القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جمهورية الكاميرون، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في المجال الاقتصادي.

وقال دياجانا - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كاميرونية، اليوم الأحد، بعد لقاء أجراه مع رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوتي - إن البنك الدولي لديه بالفعل شراكة قوية مع الكاميرون تمثلت في الإعداد لـ 15 برنامجًا يغطي مجالات رءوس الأموال البشرية والمالية والطبيعية بالنظر إلى نقاط القوة في الاقتصاد الكاميروني.

ودعا إلى مواصلة تطوير رأس المال البشري من خلال دعم منظومة التعليم والصحة في البلاد.

وخلال زيارته إلى ياوندي، وقع دياجانا على تمويل برنامجين للبنك في الكاميرون تصل قيمتهما إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وشملا مجالات عديدة منها التعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة والطرق والحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب عن استعداد البنك الدولي زيادة تمويله للكاميرون بمقدار 30 مليون دولار أمريكي من أجل تنمية القطاعات الاقتصادية التي اعتادت الكاميرون على التميز فيها مثل الزراعة والطاقة.

وعلى صعيد آخر.. اعتبر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن نجاح تونس في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا، يشجع البنك الدولي على تقديم المزيد من الدعم لها في ذلك المجال.

وعبر "بلحاج"، خلال لقاء الجمعة، مع وزير الشئون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، عن ارتياحه للعمل الذي أنجز من قبل وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بالتعاون مع شركائها في إطار الاستعداد لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لآثار جائحة كورونا، الذي ستقوم بموجبه الوزارة بصرف مساعدات على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

ولفت إلى حرص البنك على تعزيز التعاون، ودعم برامج تونس في مجال الحماية الاجتماعية ومقاومة الفقر والضمان الاجتماعي.