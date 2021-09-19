المترو: استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن استمرار عمليات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بالخطين الأول والثاني على مدار اليوم تنفيذًا لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن هناك تعليمات مشددة من رئيس الشركة بشأن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، المواطنين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها بعد دخول المحطات.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن هناك مخططًا لتحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها وزيادة الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد لشركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر المرفق، خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات له اليوم، أنه تم التعاقد مع "سيماف" على توريد 1000 عربة لنقل البضائع منها 300 عربة كشف قلاب لأول مرة في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديدية المصرية، مضيفًا أنه بالانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفة ستكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع، لذا كانت الحاجة ماسة لهذا التعاون الاستثماري في نقل البضائع، وكذلك إنشاء شركة للنقل المتميز تضم تشغيل 6 قطارات "تالجو" الإسبانية الفاخرة، بالإضافة إلى عربات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي تم التعاقد عليها مع شركة "ترانسماش هولدنج" الممثل للتحالف الروسيا المجري.

وأشار إلى أن إنشاء شركة للنقل السياحي وعربات النوم يمثل نموذجًا أيضًا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، منوهًا إلى أنه جارٍ التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة، وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة "إيرتراك" خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.