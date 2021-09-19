الأحد 19 سبتمبر 2021
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محافظات

قرارات جديدة من رئيس جامعة القناة بشأن كلية التربية

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

أصدر الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عددًا من القرارات تتعلق بكلية التربية؛ لضمان انتظام العملية التعليمية مع اليوم الأول للدراسة بالعام الأكاديمي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وجاء ضمن القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تعيين وكلاء جدد وهم؛ الدكتورة حنان محمود الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم للقيام بعمل وكيلا للكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي على حسين الأستاذ بقسم أصول التربية للعمل وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وكلف رئيس الجامعة الدكتور إسلام جابر علام الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم للقيام بعمل رئيس مجلس القسم بالكلية، والدكتورة سالي صلاح عنتر الأستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية للقيام بعمل رئيس مجلس القسم بالكلية، والدكتوره نشوة سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم أصول التربية للقيام بعمل رئيس مجلس القسم بالكلية.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، إن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس يعقد سلسلة لقاءات تعريفية وحوارية بجميع كليات الجامعة، وذلك حرصا من الجامعة على التواصل الدائم والتفاعل المباشر والفعال مع طلابها من الدراسات العليا.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق يستعد لتنظيم جلسة حوارية تحت عنوان “الملتقى التعريفي الأول بين خريجي راغبى الالتحاق ببرامج الدراسات العليا ومسئولي الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، وذلك يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة السابعة مساءً، عبر "مايكروسوفت تيمز”، ويشارك فى اللقاء رؤساء الأقسام العلمية الثلاث وأعضاء هيئة التدريس.

كما ينظم مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة قناة السويس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار البرنامج التدريبي للتأهيل لسوق العمل، وينتهي قبل بداية الترم الأول، بعدد ٦ محاضرات وتدريب البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت رعاية الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة.

وأكد “زكى” أن البرنامج يتناول الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية، والبورصات وأسواق المال، ومهارات التسويق ودراسة وتحليل السوق، ومهارات ادارة الموارد البشرية وتنمية المهارات.

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