الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تكشف عن 11 فائدة مذهلة للفلفل الرومى

فلفل
فلفل

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن 11 فائدة مذهلة للفلفل الرومي، وتشمل:

1- تعزيز صحة العين لغناها بمادة اللوتين والكاروتين.

2- الوقاية من فقر الدم، لما به من عنصر الحديد، وفيتامين C، وحمض الفوليك.

3- الحفاظ على وزن صحي مثالي، لأنه يعطي شعورا بالشبع لفترة زمنية أطول.

4- الوقاية من الاضطرابات الهضمية والإمساك، وذلك لغناه بالألياف.

5- تعزيز صحة الفم والبشرة وتقوية المناعة لغناه بفيتامينى C، E.

6- تعزيز صحة مرضى الربو، لتأثيره المرخي لعضلات المجرى التنفسي.

7- حماية الأسنان والعظام والوقاية من هشاشة العظا،: لغناه بالكالسيوم وفيتامين K.

8- الحفاظ على نضارة البشرة والوقاية من التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

9- تعزيز صحة الشعر، لغناه بمادة السيليكون الطبيعية الضرورية جدًا لصحة الشعر.

10- يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل الأمراض القلبية.

11- مفيد جدا لمرضى السكري.

وكان قد أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة  المتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من نحو 82 سلعة زراعية، ولديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 105% ويصدر الفائض للأسواق الخارجية، ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض بنسبة 100%، واكتفاء ذاتى من الدواجن بنسبة 98% وكذلك اكتفاء ذاتى من الألبان بنسبة 100% وكذلك لدينا اكتفاء ذاتى من الذرة البيضاء والرفيعة بنسبة 100% نتيجة التوسع في المشروعات القومية الزراعية, وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقربنا على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية. 

وأضاف القرش، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية جاء نتيجة جهود الدولة في التوسع في الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية من وحدة الأراضي والمياه، ومن خلال البحث العلمي الزراعي ونظم الري الحديث وجهود الدولة في إنشاء محطات معالجة المياه لخدمة القطاع، وتوفير مستلزمات الانتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات، وإدخال التحول الرقمي والميكنة الحديثة في الزراعة.

الزراعة تكشف 11فئدة مزهلة للفلفل الرومي تهرف

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