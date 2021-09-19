الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5116 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5116 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1189 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 120 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة للدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائي، و56 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وبدأت وزارة الداخلية، أمس السبت، تطبيق الإجراءات القانونية "الحبس والغرامة" تجاه قائدي جميع السيارات والمركبات، التي لم تلتزم بتركيب أو تثبيت أو إتلاف الملصق الإلكتروني خلال الفترة الماضية.

وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل منظومة التحول الرقمي وإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية، و"الأمان المطلق"، كأحد أهم أسباب حرص وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل منظومة النقل الذكي.

وأهابت وزارة الداخلية في وقت سابق، بالسادة مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية السبت القادم،  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة والمركبة كما سيطبق القانون على جميع حالات العبث بالملصق الإلكتروني سواء بإتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو أي طريقة تفقده صلاحيته.

مجلس الوزراء الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الحركة المرورية فيروس كورونا المستجد مخالفة مرورية متنوعة

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