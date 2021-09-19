«التأمينات» تستأنف صرف معاشات سبتمبر

استأنفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة القومية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يمكن الصرف عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وفى سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمين، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتي استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني:-

-اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

-الضغط على ​​بدء الخدمة.

-يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

-يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

-يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

-بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم الاستعلام أيضا عن الرقم التأميني من خلال الخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:-

-​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم الإبلاغ به.

-​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم التأميني والإبلاغ به.