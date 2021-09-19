الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير العراق بالقاهرة: العلاقات "العربية - الصينية" شاهد على عراقة الحضارتين

السفير د. أحمد نايف
السفير د. أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق في القاهرة

شارك السفير د. أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة والمندوب الدائم لجمهورية العراق في جامعة الدول العربية في الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية التي عقدت عبر وسائل الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري.

وألقى السفير الدليمي كلمة، خلال الندوة، أشار فيها إلى عراقة الحضارتين العربية والصينية مركزًا على أهمية احترام خصوصية كل حضارة وعلى أهمية توطيد العلاقات المشتركة وتعزيزها.

وأكد أن عراقة الحضارتين والتعاون تأتي بناءً على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والتسامح بما يحقق الخير والازدهار للشعوب العربية وللشعب الصيني الصديق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

من الأمية لـ«الدكتوراة».. رحلة لبنى صالح من أطراف الصحراء إلى المدينة

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

مصر تستقبل 546 ألف جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

«المنشارية».. أبرز المعلومات عن عضلة محمد صلاح التى أثارت الجدل

بعد توجيهات الرئاسة بسرعة الانتهاء منها.. كل ما تريد معرفته عن جامعة جنوب الوادي الأهلية

«مغازلة الإخوان» و«منح أنصاف الكتاب العضوية».. خطة «عبدالهادي» للاحتفاظ برئاسة اتحاد كتاب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟

دورية للتضليل .. كيف ألقت القوات الإسرائيلية  القبض على الأسيرين الهاربين الأخيرين؟

القوات الإسرائيلية تلقي القبض على الاثنين الأخيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين