سفير العراق بالقاهرة: العلاقات "العربية - الصينية" شاهد على عراقة الحضارتين

شارك السفير د. أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة والمندوب الدائم لجمهورية العراق في جامعة الدول العربية في الدورة التاسعة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية التي عقدت عبر وسائل الاتصال المرئي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري.

وألقى السفير الدليمي كلمة، خلال الندوة، أشار فيها إلى عراقة الحضارتين العربية والصينية مركزًا على أهمية احترام خصوصية كل حضارة وعلى أهمية توطيد العلاقات المشتركة وتعزيزها.

وأكد أن عراقة الحضارتين والتعاون تأتي بناءً على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والتسامح بما يحقق الخير والازدهار للشعوب العربية وللشعب الصيني الصديق.