القبض على عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة في الظاهر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة" في منطقة الظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بأنه حال سيره بميدان العتبة بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مالى، استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم، وقام باصطحابها داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها والتوصل لمالكها، وتبين أنها بحيازة سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة" وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة"، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.