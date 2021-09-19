الحكم على عصابة استغلال الأطفال في التسول بالعجوزة 19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، حجز الحكم على متهمين كونوا عصابة لاستغلال الأطفال في التسول وجمع القمامة والاعتداء عليهم في العجوزة لجلسة 19 أكتوبر المقبل.

وكانت النيابة قد كشفت في قرار إحالة المتهمين للجنايات عن قيام كلا من «أ.ع»، 23 سنة، يعمل فران، و«ش.ح»، 28 سنة، يعمل نجار مسلح، و«أ.ح»، 26 سنة، عامل بالاتجار بالبشر بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما «خ.ط.م»، و«إ.م.ج» وكان ذلك عن طريق الاستخدام والإيواء بواسطة استغلال حالة الضعف وكان ذلك التعامل بقصد استغلالهما في التسول والخدمة قسرا، بأن استقبلا المجني عليهما وآواهما بمكان خاضع لسيطرتهما وتشغليهم في أعمال التسول وجمع القمامة بالطرق العامة لتحقيق منفعة مادية.

- المساس بحق الطفلين المجني عليهما في الحماية من الاتجار بهما

وأضاف قرار النيابة بقيام المتهمين الأول والثاني بالمساس بحق الطفلين المجني عليهما في الحماية من الاتجار بهما، بأن قاما باستغلالهما في غرض غير مشروع موضوع التهمة الأولى وهتكا عرض المجني عليه «خ.ط.م» الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن اعتدا تباعا إشهار سلاح أبيض في وجهه واعتدى عليه.

وأشارت النيابة إل قيام المتهمين بسرقة الأموال المملوكة للمجني عليه الطفل الثاني بطريق الإكراه الواقع عليه، موجها صوبه سلاحا أبيضا حال تواجده بالطريق العام فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل حركته والاستيلاء على الأموال المملوكة له، وقد تخلف عن ذلك الإكراه إصابات المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبي.

كما اتهمت النيابة العامة، قيام متهم بهتك عرض الطفل الثاني الذي لم يبلغ من العمر 18 عاما كاملة بالقوة والتهديد، بأن أشهر سلاحا أبيضا وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مقاومة المجني عليه له، وخشية ضبطه لتواجد المارة وسرقة الأموال المملوكة للمجنى عليه الطفل «خ.ط.م»، وحيازة المتهمين جميعا الأسلحة البيضاء.

- شهادة ضابط شرطة الأحداث

و استمعت النيابة العامة إلى أقوال مقدم شرطة بالإدارة العامة لرعاية الأحداث، والذي أفاد أنه بورود معلومات لديه أكدتها تحرياته، تفغيد باضطلاع المتهمين باستغلال الأطفال وإخضاعهما لسيطرتهم والاعتداء عليهما جنسيا بهتك أعراضهم، كما أسفرت تحرياته عن اتخاذهما من محيط شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين مقرًا لمباشرة أعمالهما المؤثمة وتمكنهما من السيطرة على عدد من الأطفال، من بينهم الطفلين "خ. ط" و"إ .م" واضطلاعهما باستغلالهما في أعمال نظافة السيارات للمارة بالطريق العام.

وجمع القمامة لقاء أموال تحصل عليها الطفلان جزاء عملهما وتمكن المتهمون من الاستيلاء على هذه الأموال كرهًا عنهما باستخدام الأسلحة البيضاء، علاوة على قيامهما لعدة مرات بهتك عرض الطفلين بالحدائق المحيطة بتلك المنطقة وإحداث ما بهما من إصابات.