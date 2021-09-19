انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بالإسماعيلية للحصول على لقاح كورونا

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

وأضاف حطب أنه تم تخصيص أتوبيس فى منطقة عثمان أحمد عثمان يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأشار أنه تم تجهيز 3 مراكز شباب بالمحافظة مركز شباب “الفردوس، نادى السلام، نادى الشجرة” للمواطنين لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأضاف أن الحملة ستنتقل اعتبارًا من صباح اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر إلى محافظات (الغربية، المنيا، الإسماعيلية).

وأكد بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.