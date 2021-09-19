الأحد 19 سبتمبر 2021
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سياسي

«إفريقية الشيوخ» تثمن دور الأزهر في نقل تجربة بيت العائلة لدول القارة السمراء

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

أشاد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بدور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى الانفتاح على دول القارة الإفريقية ونقل التجارب والمبادرات الناجحة التي يطلقها الأزهر الشريف ومنها بيت العائلة المصرى والحوار الناجح بين الأديان ونشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف ومواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة وتصحيح الأفكار المغلوطة.

وثمن "السادات"، في بيان أصدره اليوم، استقبال الأزهر الشريف لوفد رفيع المستوى من القادة المسلمين والمسيحيين يضم ٢٥ عضوًا من دول "بروندي، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، وزنزيبار"، حيث زار الوفد مركز حوار الأديان ومرصد الأزهر، وذلك ضمن برنامج التعاون مع الكنائس الأنجليكانية في القارة الإفريقية من أجل نشر السلام وثقافة قبول التنوع والاختلاف، مؤكدا أهمية تعرف الوفد الإفريقي على التجربة المصرية لبيت العائلة المصري، فضلًا عن الحوار البناء والدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في مصر بالتعاون مع الكنيسة المصرية في سبيل التعايش المشترك.

وأكد السادات، أهمية الدور المهم والكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف وجامعته تجاه الأشقاء الأفارقة خاصة إيفاد الأزهر الشريف للعديد من وفوده وقوافله الدعوية والطبية والثقافية إلى مختلف دول القارة السمراء واستقبال الطلاب الوافدين لاستكمال مسيرتهم التعليمية داخل رحاب الأزهر الشريف وجامعة الأزهر العريقة، مؤكداً أن علمائه يحظون بمكانة مرموقة وثقة كبيرة داخل قلوب وعقول كل الأشقاء الافارقة.

الافريقي مصر الإرهاب الإسلام دول القارة الأفريقية المسلمين والمسيحيين عفت السادات المنسق العام لبيت العائلة المصري محاربة الفكر المتطرف حزب السادات الديمقراطى

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