شعراوى: 3500 مشروع نفذها «مشروعك» وفرت 42 ألف فرصة عمل

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021-2022 فى يوليو الماضي، وحتى الآن، فى تنفيذ 3500 مشروع، بقروض 746 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن تقترب من 180 ألف مشروع، بقروض 21 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (مشروعك) لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 21 ألف مشروع تليها محافظة سوهاج بعدد 19 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18 ألف مشروع، ثم الدقهلية والشرقية بـ15 ألف مشروع، لكل منهما، ثم محافظة بني سويف بـ14 ألف مشروع، ثم محافظة أسيوط 13 ألف مشروع.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصري، ما يسهم في خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، إضافة الى مساهمة "مشروعك" في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية، واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، وتطوير الأسواق القروية.

ولفت شعراوي إلى أن "مشروعك" يعمل حالياً على تعزيز المهارات الإدارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرمن تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الإقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف شعراوي أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يسهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها، واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات، لافتاً إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل أي معوقات.