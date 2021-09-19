بعد تهديد «أيتن عامر».. ماذا تفعل إذا تعرضت لتهديد على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تصدرت الفنانة أيتن عامر قائمة جوجل «تريند» بعد كتابتها رسالة غامضة على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بدون الإشارة إلى شخص بعينه، مما دفع الجمهور لسؤالها عن المقصودة بتلك الرسالة.

وكتبت أيتن:"هو انتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوه مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من بره مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دي، طيب يلا بينا بقى البلد دي بلد قانون واللي ماشي صح وليه حق حياخده لو كان عند مين، لا منصب بينفع ولا فلوس.. صوت الحق عالي ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس في ٤ مش هتقدروا عليهم وكله هيبان والحق هيظهر هيظهر.. اللي معاه ربنا بيمشي على المايه".

وفي سياق تلك الظروف، يعرض “الدستور” تقرير عن كيفية الحماية في حالة التعرض لتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي حسب موقع "هارفارد بيزنس".

يسيء الكثيرون استخدام السوشيال ميديا عن طريق استخدام حسابات انتحال هوية لاستخدامها في الافتراءات البغيضة او التهديدات بالقتل والتحرش الجنسي عبر الإنترنت ولكن يجب ان يعرف الجميع أنهم ليسوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين على النحو التالي.

تحديد الإساءة:

يجب تحديد شكل الإساءة او التهديد هل هو نقد؟ ام تعليق مليء بالإهانة؟ أو إساءة صريحة وإهانات وتهديدات، فالإساءة هى الاستهداف المتكرر أو الشديد عبر الإنترنت لفرد أو مجموعة من خلال سلوك ضار إذا تعرض شخص للنقد أو الإهانة، فيمكنه اختيار عد الانتباه اليها ولكن إذا تعرضت لتهديدات صريحة يجب ابلاغ السلطات المختصة.

توثيق التهديد:

من المهم توثيق التهديد قبل الإبلاغ عنه وحفظ رسائل البريد الإلكتروني والتقاط لقطات شاشة على وسائل التواصل الاجتماعي ونسخ الروابط المباشرة كلما أمكن ذلك فكل تلك ادلة مهمة.

تقييم سلامة الشخص بنفسه:

هل جعلت تلك التهديدات الشخص قلق على سلامته الجسدية أو سلامة عائلته إن إخفاء هوية الطرف الأخر يمكن أن يجعل الحكم أمر صعب للغاية، يجب القيام بإجراء بعض الأسئلة الأساسية للمساعدة في تقييم التهديد،هل يعرف الشخص الذي هدد؟ هل التهديد موجه ومحدد؟ هل يتضمن اسم أو وقت أو مكان أو وسيلة هجوم؟هل يبدو المعتدي غير عقلاني؟ كل تلك أعلام حمراء يجب الاجابة عنها واستشارة الاصدقاء والمقربون.

حظر تلك الحسابات:

يجب حظر تلك الحسابات والإبلاغ عنها بريبورت للإدارة فيس بوك.

تأمين الحساب الشخصي:

يجب تأمين الحساب الشخصي عن طريق غلق كل شئ للأصدقاء فقط، وتأمين المعلومات الخاصة الموجودة على الحساب الشخصي او حذفها بشكل مؤقت