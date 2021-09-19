الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

توقعات بزيادة صادراته إلى 40%

برلمانى: القطن المصرى يتألق عالميًا بعد استيراد 21 دولة له

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

وجّه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ولوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بعد نجاحهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتعلق من خطوات جادة لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته العالمية لتغزو صادرات القطن المصري مختلف دول العالم.

وقال أباظة، في بيان له، إن سياسات الحكومة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية بعد تصدير القطن المصري إلى ٢١ دولة، موجهاً تحية خاصة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الذي بذل جهوداً كبيرة، وقام بمتابعة مستمرة وجولات داخل عدد من المحافظات لتشجيع زراعة القطن، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمزارعي القطن.

وأكد أباظة أن أكبر دليل على نجاح الجهود الحكومية هو ما كشفت عنه الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية، تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش.

وتابع أن حركة ارتباطات صادرات القطن المصري في السوق العالمية في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذهب الأبيض القطن المصري

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وائل لطفي

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