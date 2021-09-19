اليوم.. بدء عرض مسلسل «الحرير المخملى»

تعرض أولى حلقات المسلسل الدرامي «الحرير المخملي»، والذي تخوض بطولته داليا مصطفى ومصطفى فهمي، اليوم الأحد، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كان قد بدأ مسلسل «الحرير المخملي» تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف خلال شهر رمضان؛ بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.

ويلعب الفنان مصطفى فهمي، بطل العمل، دور رجل ثري يقطن في الفيوم، يمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث.. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.

وكانت الفنانة داليا مصطفى قد أعربت، في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، عن تحمسها الشديد لعرض أولى حلقات مسلسل «الحرير المخملي»، مشيرة إلى أنها متحمسة لمعرفة ردود أفعال الجمهور الذي تحترم رأيه في كل أعمالها الفنية، متمنية أن ينال إعجابهم.

وأشارت إلى أنها تجسد دورًا جديدًا ومختلفًا ومفاجأة لجمهورها، حيث تظهر بشخصية صحفية تحقيق، وتقطن في الإسكندرية بينما تقطن عائلتها في الفيوم، لكنها متمردة على طريقة تفكير أهلها بالأرياف، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشوق، مؤكدة أن العمل اجتماعي يناسب جميع الفئات العمرية والأسر المصرية.

قصة وأحداث مسلسل «الحرير المخملى»

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عزالدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالي، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة.

ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية «الحرير المخملى» لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.