«إفريقية النواب» تشيد بحرص الأزهر على إنشاء مركز تعليم اللغة العربية فى غينيا الاستوائية

أشاد النائب رزق جالي نصرالله وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال لقائه بمقر مشيخة الأزهر الشريف مع السفير حداد الجوهري في غينيا الاستوائية، خاصة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، وذلك لتأهيل دعاة الدين والأئمة داخل غينيا الاستوائية للدراسة في الأزهر الشريف.

وثمن جالي، في بيان له، تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال اللقاء بأن برنامج تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة، في رفع كفاءة الأئمة، وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة، وتدريب الأئمة في مختلف دول العالم وأن الأكاديمية لها دور كبير في محاربة الأفكار المتطرفة، في ظل الإجراءات والأوضاع الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا على العالم بأكمله، إضافة إلى تأكيد الطيب بأن الأزهر الشريف واصل تعليم الأئمة من مختلف دول العالم، عبر دورات تدريبية عبر الإنترنت، وأن الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، فضلًا عن استقبال الطلاب الوافدين من أكثر من 100 دولة، حول العالم للتعليم داخل أكاديمية الأزهر.

وأشاد بدعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب واهتمامه الكبير ومساندة جميع الأشقاء الأفارقة الذين يثقون ثقة مطلقة في مؤسسة الأزهر الشريف.