النيابة تصرح بدفن «عجوز المعادى»

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، تشريح جثة مسن لقي مصرعه أسفل عجلات المترو، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الخدمات الأمنية، أمس، مفاده وجود متوفى أسفل عجلات قطار المترو بالمعادي.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة مواطن عمره 62 سنة، مقيم بالبساتين، وتم انتشال الأشلاء وإعادة الحركة مرة أخرى.

وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من كون الحادث انتحارا أم قضاء وقدرا أو أن شخصا مجهولا دفع المتوفى للسقوط أمام المترو.

واتخذت الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وشهود العيان.

وهناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هويتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.



