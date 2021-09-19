الجمعية الأمريكية للقلب تعتمد جامعة عين شمس مركزاً للتدريب الدولي

صرحت الدكتورة ريم الكباريتي أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية، بأن الجمعية الأمريكية للقلب، اعتمدت جامعة عين شمس، مركزاً للتدريب الدولي في الجامعات المصرية.

وأكدت أن جامعة عين شمس تعد الجامعة المصرية الأولى والوحيدة التي يتم اعتمادها من جمعية القلب الأمريكية، نظراً لما تتمتع به كلية الطب بجامعة عين شمس من كفاءات وخبرات ومعامل بمعايير عالمية.

ومن المقرر أن يبدأ المركز أولى دوراته التدريبية يوم الإثنين المقبل الموافق 20 من سبتمبر الجاري تحت عنوان " دعم الحياة الأساسي Basic Life Support، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمركز المحاكاة المركزي بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت إشراف أ.د. ريم الكباريتي مدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية وأ.د. إيمان يحيى مدير مركز المحاكاة بكلية الطب ود. شريف السجيني منسق مركز التدريب الدولي لجمعية القلب الأمريكية.