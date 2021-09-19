الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء إطلاع طلاب الثانوية العامة على كراسات البابل شيت بعد التظلمات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطلاع طلاب الثانوية العامة المتقدمين بطلبات تظلمات من نتائجهم على أوراق إجاباتهم وفحصها يدوياً، بعد أن أعلنت الوزارة إعادة فتح التقديم للتظلمات وفحص ورق إجابات البابل شيت يدوياً.

وأعلنت الوزارة تعليمات لطلاب التظلمات بالثانوية العامة 2021 الدور الأول، يجب اتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق الإجابة (بابل شيت):

1- الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية.

2- يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع.

3- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما.

4- يتم الاطلاع على ورقة /أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

5- يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة /أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً.

6- تم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الإلكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة.

7- يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة.

8- يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح).

نصف العام طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة تربية روس كتب التليفون المحمول تظلمات فيروس كورونا أعلنت وزارة التربية والتعليم توزيع احترازية الاجراءات الاحترازية استدعاء

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