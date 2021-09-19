تطعيم 40 ألف معلم بالجرعة الثانية من لقاح «كورونا» في سوهاج

بدأت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، في تطعيم المُعلمين على مستوى المحافظة، بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك - سينوفارم"، ولهم الحق في الجرعة الثانية 40 ألف معلم ومعلمة على مستوى المحافظة.

فيما يستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، تطعيم عدد من المعلمين، ممن تخلفوا عن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح في غالبية الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج، أن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح يتم في نفس المقرات التي تم من خلالها تلقي الجرعة الأولى، وعددها 12 مقرًا على مستوى المحافظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، شدد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، على ضرورة تنسيق كل مدير إدارة تعليمية مع مدير الإدارة الصحية في نفس المركز، لتيسير إجراءات تطعيم المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بلقاح كورونا، لضمان تطعيم جميع المعلمين، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وفقًا للتعليمات الوزارية الواردة في هذا الشأن.

كانت أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تجاوز عدد المطعمين بلقاح كورونا إلى نحو 200 ألف مواطن بالمحافظة، منذ بداية حملة التطعيم في مارس من العام الجاري.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بوعي المواطنين وحرصهم على أخذ اللقاح والحصول عليه، موضحة أن وزارة الصحة سهلت الحصول على اللقاح من خلال التسجيل فقط، والذهاب لأقرب فريق متنقل وتلقي اللقاح دون تعقيدات.

أشارت إلى زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة، إلى 15 مركزًا مخصصًا للمواطنين، بجانب الفرق المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة يوميا، لتوفير اللقاح لجميع المواطنين والتيسير عليهم، و 11 مركز لقاح مخصصا للمسافرين والعمل على زيادتها في أقرب وقت، مشددة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المراكز وخاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.