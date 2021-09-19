الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

46 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 3 ألاف و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و348 ألفا و381 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة “كييف بوست” المحلية، اليوم الأحد أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفا و875 حالة وفاة.
وتعافى على مدار أمس 546 شخصا من المصابين بكوفيد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و230 ألفا و852 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.
 

أوكرانيا كورونا كييف الصحة الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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