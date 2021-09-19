الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير

حملات مرورية
حملات مرورية

عززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على ضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير، إلى جانب إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع  القاهرة والجيزة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. 

رفع جميع السيارات المتروكة

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل مخالفات السيارات بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وتحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على يقظة الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين أثناء حملاتها المرورية الموسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

غرفة عمليات لمتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

حملات مكثفة على الطرق لضبط متعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارات

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وضبط متعاطي المخدر والكحول أثناء القيادة،  لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق وسير السيارات ووجود معوقات من عدمه.

شرطة المرور حركة المرور شرطة المرافق الحركة المرورية حملات مرورية رصد المخالفات الإغاثة المرورية

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وائل لطفي

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حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير

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