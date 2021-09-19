البلح السيوي بـ20 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم الأحد
استقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي من 2-3.5 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو العنب رومي أحمر بين 6-9 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 12-18 جنيهات، وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "للجملة" على النحو التالي:
بلغ سعر كيلو البرتقال بلدي ما بين 2 : 3.5 جنيهات (قفص )
وتراوح سعر البرتقال صيفي ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص )
وسجل سعر كيلو جريب فروت تراوحًا بين 6 : 9 جنيهات ( قفص)
كما بلغ سعر كيلو الليمون بلدي من 4 : 7 جنيهًا للكيلو ( شوال - قفص)
أسعار العنب
وسجل سعر كيلو العنب رومي أحمر تراوحًا بين 6 : 9 جنيهًا (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة)
وتراوح سعر عنب كرمسن تراوحًا ما بين 9 : 15 جنيهً للكيلو (كرتونة)
أسعار التفاح
سجل سعر كيلو التفاح المصري تراوحًا بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو.
كما تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
أسعار البلح
وسجل سعر كيلو البلح الزغلول تراوحًا بين بين 4 :7 جنيه (قفص - كرتونة)
تراوح سعر كيلو البلح الرملي ما بين 5: 8 جنيهات (قفص - كرتونة)
بلغ سعر كيلو البلح السيوي نحو 20 جنيها (قفص - كرتونة)
سعر كيلو بلح سلمى سجل تراوح بين 10 : 20 جنيهاً (قفص - كرتونة)
تراوح سعر كيلو بلح بارحي ما بين 15 : 25 جنيهاً (قفص - كرتونة)
أسعار المانجو
سعر كيلو مانجو عويس سجل نحو من 19 : 25 جنيه (كرتونة)
تراوح سعر مانجو زبدية ما بين 14 : 20 جنيه للكيلو (قفص - كرتونة)
سعر كيلو مانجو بلدي بلغ 9 : 15 جنيه (قفص - كرتونة )
سعر مانجو فص سجل تراوحًا بين 20 : 40 جنيه للكيلو ( كرتونة )
سعر كيلو مانجو دبشه سجل سجل نحو 9 الى 15 جنيه ( قفص)
تراوح سعر مانجو صديقة سجل ما بين 17 : 25 جنيه للكيلو (كرتونة)
سجل سعر كيلو مانجو بيض العجل تراوحًا بين 9: 15 جنيهاً (كرتونة)
وتراوح سعر مانجو سنارة ما بين 9 : 15 جنيه للكيلو (قفص)
وسجل سعر كيلو مانجو كنت ما بين 15: 20 جنيه (كرتونة)
وبلغ سعر مانجو كيت تراوح نحو 15 : 20 جنيه للكيلو( كرتونة)