الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلح السيوي بـ20 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم الأحد

البلح السيوي
البلح السيوي

استقرت أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة، اليوم الأحد، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي من 2-3.5 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو العنب رومي أحمر بين 6-9 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 12-18 جنيهات، وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "للجملة" على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو البرتقال بلدي ما بين 2 : 3.5 جنيهات (قفص )

وتراوح سعر البرتقال صيفي ما بين 5 : 9 جنيهات للكيلو (قفص )

وسجل سعر كيلو جريب فروت تراوحًا بين 6 : 9 جنيهات ( قفص)

كما بلغ سعر كيلو الليمون بلدي من 4 : 7 جنيهًا للكيلو ( شوال - قفص)

أسعار العنب

وسجل سعر كيلو العنب رومي أحمر تراوحًا بين 6 : 9 جنيهًا (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة)

وتراوح سعر عنب كرمسن تراوحًا ما بين 9 : 15 جنيهً للكيلو (كرتونة)

أسعار التفاح

سجل سعر كيلو التفاح المصري تراوحًا بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار البلح

وسجل سعر كيلو البلح الزغلول تراوحًا بين بين 4 :7 جنيه (قفص - كرتونة)

تراوح سعر كيلو البلح الرملي ما بين 5: 8 جنيهات (قفص - كرتونة)

بلغ سعر كيلو البلح السيوي نحو 20 جنيها (قفص - كرتونة)

سعر كيلو بلح سلمى سجل تراوح بين 10 : 20 جنيهاً (قفص - كرتونة)

تراوح سعر كيلو بلح بارحي ما بين 15 : 25 جنيهاً (قفص - كرتونة)

أسعار المانجو
سعر كيلو مانجو عويس سجل نحو من 19 : 25 جنيه (كرتونة)

تراوح سعر مانجو زبدية ما بين 14 : 20 جنيه للكيلو (قفص - كرتونة)

سعر كيلو مانجو بلدي بلغ 9 : 15 جنيه (قفص - كرتونة )

سعر مانجو فص سجل تراوحًا بين 20 : 40 جنيه للكيلو ( كرتونة )

سعر كيلو مانجو دبشه سجل سجل نحو 9 الى 15 جنيه ( قفص)

تراوح سعر مانجو صديقة سجل ما بين 17 : 25 جنيه للكيلو (كرتونة)

سجل سعر كيلو مانجو بيض العجل تراوحًا بين 9: 15 جنيهاً (كرتونة)

وتراوح سعر مانجو سنارة ما بين 9 : 15 جنيه للكيلو (قفص)

وسجل سعر كيلو مانجو كنت ما بين 15: 20 جنيه (كرتونة)

وبلغ سعر مانجو كيت تراوح نحو 15 : 20 جنيه للكيلو( كرتونة)

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