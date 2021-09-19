الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 85% من مقررات سبتمبر التموينية

تموين
تموين

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين، قد تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) ‏بوصول نسب صرف المواطنين للسلع التموينية إلى 85% منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن.

وأضاف كمال، أن التقرير كشف عن أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأوضح أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع.

وأشار إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه.

كان قد أكد كمال ‏أن الأول من أكتوبر سيكون بداية الفصل الجغرافي لمحافظات القاهرة ‏الكبرى وتشمل محافظات (القاهرة ـ الجيزة القليوبية) في صرف الخبز.

وأشار إلى أن تلك ‏المحافظات كانت هي الوحيدة التي تعمل بنظام السيستم الواحد في صرف ‏الخبز رغم أن المحافظات الأخرى كانت تعمل بنظام الموقع الجغرافي ‏لصاحب البطاقة في صرف الخبز والتموين.‏

وأشار أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمي، إلى أن شركة البطاقات الذكية بهذه المحافظات تقوم منذ بداية الشهر بإرسال رسالة على بون الصرف الخاص بالخبز لتعريف المواطن أنه بداية من الشهر القادم سيكون صرف الخبز بالقاهرة والجيزة والقليوبية طبقا للمحافظة التابع لها البطاقة.

وأكد أنه من حق المواطن بتلك المحافظات صرف مستحقاته من الخبز على بطاقة الدعم بأي مخبز بالمحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

مليون مواطن السلع الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية القاهرة والجيزة والقليوبية السلع التموينية وزير التموين المواطنين وزارة التموين وزارة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية الشركات التابعة الاسرة المصرية عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين نسب صرف المواطنين للسلع التموينية جودة السلع المتعاقد عليها ‏ الدكتور علي المصيلحي الموقع الجغرافي محافظات القاهرة معاون وزير التموين لوزارة التموين التموين والتجارة القاهرة والجيزة التجارة الداخلية

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