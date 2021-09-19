حملة لتطعيم طلاب جامعة الوادى الجديد بمركز باريس وقراه للقاح فيروس كورونا

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الأحد، سير العمل بمراكز تطعيمات الطلاب للقاحات كورونا بمراكز المحافظة الخمسة للتسهيل على طلاب الجامعة الحصول على تطعيم لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة.



وأكد رئيس الجامعة أن تطعيم طلاب الجامعة بمراكز المحافظة الخمسة يأتي في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا وحرصا على صحة أبنائها الطلاب.

وأضاف أن الدولة توفر اللقاح لطلاب جامعة الوادى الجديد بالمجان يأتي ذلك فى إطار استعداد الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد، ولضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن حملة التطعيمات انتقلت للعمل بمركز باريس لتطعيم طلاب الجامعة بمركز باريس وقراه، وذلك بالوحدة المحلية لمركز باريس اليوم الأحد.

وأكد على ضرورة الإنتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا لمنسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلقي التطعيم، مؤكدًا أن الحصول على التطعيم شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية