حظك اليوم .. جميع الأبراج الفلكية الأحد 19 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: لا تكن متراخيًا أمام العثرات وشدائدها، فأنت لم تعرف يومًا المستحيل ولا الاستسلام، استعد رباطة جأشك واقتحم المجهول.

عاطفيًا: يكون الشريك مهتمًا بك جدًا ويُظهر لك عن محبّته ويسعى لكسب قلبك وممارسة سحره عليك.

صحيًا: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائمًا بسلام.

ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك

الثور

مهنيًا: انت بصدد تحقيق احلامك كلها تحقيق ما تتمناه وانت مرتاح وممتن بما تملكه تجد سهولة في إيصال أفكارك وتوسيع أعمالك في الخارج.

عاطفيًا: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة مع الشريك، لكنّ بعض الصبر سيؤدّي حتمًا إلى تصويب البوصلة مجددًا.

صحيًا: وظف طاقتك الخلاقة وفكرك النيّر لإيجاد الحلول المناسبة لصحتك، ولا تجعل أصحاب النيات السيئة يضعون العراقيل أمامك.

ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام

الجوزاء

مهنيًا: القمر في برج الحوت يهدد بمشكلة مهنية أو بعلاقة متوترة مع أحد الزملاء، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة.

عاطفيًا: باستطاعتك الإفصاح عمّا يجول في خاطرك في محاولة منك لتبديد الشكوك والمخاوف لدى الشريك.

صحيًا: لا تدع البسمة تفارق ثغرك وحاول الترفيه عن نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي

السرطان

مهنيًا: تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.

عاطفيًا: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره بسعة صدر، وحاول أن تخفف من همومه ومتاعبه في محيطه العائلي.

صحيًا: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

ومن مشاهير برج السرطان توم كروز

الأسد

مهنيًا: ممتلكات مشتركة أو عقارات أو أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين.

عاطفيًا: رومانسية كبيرة متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة.

صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل.

من مشاهير برج الأسد أنيس منصور

العذراء

مهنيًا: القمر في برج الحوت في مواجهة برجك يدعوك إلى التعقل والنظر بواقعية إلى بعض الأمور من دون متاهات أو نقاشات حادة مع الزملاء.

عاطفيًا: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.

صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرةعليك.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر

الميزان

مهنيًا: القمر في برج الحوت يناسبك ويتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها أو عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.

عاطفيًا: تحمل أوراقًا رابحة في مواجهة الشريك، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب لتوضيح وجهة نظرك.

صحيًا: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان

العقرب

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا لا بل رائع تحت تاثير القمر من برج الحوت ما يجعلك تتحمس للبدء بمشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.

عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار.

ومن مشاهير برج العقرب منى زكي

القوس

مهنيًا: القمر في برج الحوت مربك بالنسبة إليك عامة، ويمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، فالدعم لا بد آت وتتلقى مفاجأة تفرحك.

عاطفيًا: إذا كنت مرغمًا على طيّ صفحة الماضي فإن الشريك لن يصدمك ولن يخيّب أملك، بل سيفاجئك بما لم تكن تتوقعه منه.

صحيًا: ساعد نفسك أولًا لكي تتخلص من مشاكلك الصحية بدل التلهي في إعطاء النصائح للآخرين.

ومن مشاهير برج القوس علا غانم

الجدي

مهنيًا: إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على التنفيذ.

عاطفيًا: فينوس في برج الثور يجعلك تعبر عن مشاعرك بطلاقة أكثر من العادة، وتطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط.

صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.

ومن مشاهير برج الجدي درة

الدلو

مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.

عاطفيًا: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلاً.

صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل.

ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون

الحوت

مهنيًا: يوم جيد جدا وظّف معارفك وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة إدارية لعلك تستلم مركزًا أعلى.

عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا.

صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك.

ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين