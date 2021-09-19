اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين في قضية الـ3 ملايين بالإسكندرية

تعقد محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مندوبا مبيعات وأخصائية متابعة، بعد اتهامهم اختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه من شركة للبويات عن طريق الانفاق والمساعدة علي قيام المتهمة الثالثة بامدادهم بالبضائع تزيد قيمتها عن حدود المسحوبات الشهرية المقررة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 12797 لسنة 2021 جنايات مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بورود بلاغا من أحدي شركات القابضة بقيام المتهمين، بإختلاس مبالغ مالية من جهة عملهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام "ع.و.ع"، مندوب مبيعات التجزئة بشركة للبويات الكيماوية، بصفته موظف عام بالشركة اختلاس مبلغ وقدرة مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون الف ستمائة وستون جنيها، والمتهم الثاني م.أ.ع، مندوب مبيعات التجزئة بشركة للبويات الكيماوية اختلس مبلغ مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وأربعمائة وستة وتسعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا، باشتراك المتهمه الثالثة أ.س.ح، أخصائية متابعة بشركة للبويات الكيمائية بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبندين ( أ- ب )، بأن ساعدتهما في ذلك بأن امدتهما بالبضائع تزيد قيمتها عن حدود المسحوبات الشهرية المقررة بالانفاق والمساعدة.

وتبين من تحقيقات الأموال العامة أن شركة "ال" للبويات والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 44.63% من اجمالي راس المال للشركة، وأن إجمالي المبلغ المختلس هو ثلاثة ملايين وثمانية وأربعون ألفا ومائة واربعون وستون جنيها وستة وستون جنيهًا.