الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين في قضية الـ3 ملايين بالإسكندرية

محاكمة
محاكمة

تعقد محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مندوبا مبيعات وأخصائية متابعة، بعد اتهامهم اختلاس مبلغ 3 ملايين جنيه من شركة للبويات عن طريق الانفاق والمساعدة علي قيام المتهمة الثالثة بامدادهم بالبضائع تزيد قيمتها عن حدود المسحوبات الشهرية المقررة.
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 12797 لسنة 2021 جنايات مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بورود بلاغا من أحدي شركات القابضة بقيام المتهمين، بإختلاس مبالغ مالية من جهة عملهم بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الأموال العامة، قيام "ع.و.ع"، مندوب مبيعات التجزئة بشركة للبويات الكيماوية، بصفته موظف عام بالشركة اختلاس مبلغ وقدرة مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون الف ستمائة وستون جنيها، والمتهم الثاني م.أ.ع، مندوب مبيعات التجزئة بشركة للبويات الكيماوية اختلس مبلغ مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وأربعمائة وستة وتسعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا، باشتراك المتهمه الثالثة أ.س.ح، أخصائية متابعة بشركة للبويات الكيمائية بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبندين ( أ- ب )، بأن ساعدتهما في ذلك بأن امدتهما بالبضائع تزيد قيمتها عن حدود المسحوبات الشهرية المقررة بالانفاق والمساعدة.
وتبين من تحقيقات الأموال العامة أن شركة "ال" للبويات والصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نسبة 44.63% من اجمالي راس المال للشركة، وأن إجمالي المبلغ المختلس هو ثلاثة ملايين وثمانية وأربعون ألفا ومائة واربعون وستون جنيها وستة وستون جنيهًا.

الشربينى اليوم انف جمال المحكمة الإسكندرية عقد مدير الصناعات الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

«أم» تبيع ابنتها 12 عاماً بـ100 جنيه للمعاشرة الجنسية.. والمحاكمة تبدأ اليوم

أبرزها «الإيجار القديم».. قوانين على طاولة البرلمان في دور الانعقاد المقبل

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

«الزراعة» تحذر من أمراض حشرية وفطرية تصيب زراعات البرسيم

حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات السيارات لتفادي حوادث السير

كازاخستان: 2781 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دورية للتضليل .. كيف ألقت القوات الإسرائيلية  القبض على الأسيرين الهاربين الأخيرين؟

القوات الإسرائيلية تلقي القبض على الاثنين الأخيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

تحركات جديدة.. نتنياهو يجتمع مع جانتس لتفكيك حكومة إسرائيل