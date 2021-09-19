حملات لإزالة التعديات على نهر النيل.. وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.



الحملة القومية لاسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والمحليات



وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 160 حالة تعدي فى نطاق محافظات "البحيرة - بنى سويف -سوهاج - المنيا - قنا - الشرقية"، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.



التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل



من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.



كما شدد الدكتور عبد العاطى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.



من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات.



وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في المجري.

