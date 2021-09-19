الأحد 19 سبتمبر 2021
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البابا تواضروس يشهد حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة «تيرانس»

حفل تخريج الدفعتين
حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة

شهد البابا تاوضروس الثانى، بابا الإسكندرية، مساء أمس السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ.

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حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس

حضر الحفل الآباء الأساقفة (الأنبا مقار أسقف الشرقية و العاشر من رمضان، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، و الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية).

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حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص اثناسيوس فهمي مدير المدرسة معطيا نبذة عن تأسيس المدرسة في ٢٠١٦، تحت رعاية واشراف نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام، وبعدها تم تقديم شرح وافي للموقع والمنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة.
كما أقام القس يوساب مجدي مدرس علم الوعظ بالمدرسة حوار شيق تحت عنوان "صالون تيرانس" بين بعض الخريجين القدامي والجدد والدارسين حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

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حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس

وألقي الأنبا بافلي راعي المدرسة كلمة عن المتعلمين والمتخرجين و المواهب والمنهج في تيرانس، ثم ألقى البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع القائمين علي المدرسة متحدثًا عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي، وقدم قداسته شهادات التخرج لحوالي ١٠٠ من متخرجي الدفعة الثانية و الثالثة من المدرسة.

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حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس


وكان قد حضر البابا تاوضرروس الثانى، بابا الإسكندرية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية حفل تخريج حوالى ١٢٠متدربًا من آباء كهنه و خدام و خادمات مدينه الإسكندرية، بعد تدريبهم على كيفية مواجة ظاهرة العنف الأسري، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة، وكيفيه التعامل مع كل من الضحية والمعتدى، وفي إطار روحي نفسي مجتمعي والآثار المترتبة على الأطفال.
 

البابا تواضروس
البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مدرسة تيرانس الدراسة

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