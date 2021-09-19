مقتل زعيم جماعة مجاهدى شرق إندونيسيا الموالية لـ«داعش»

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، عن مقتل زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا المتشددة التي لها صلات بتنظيم داعش.

وقالت الشرطة الأندونيسية، في بيان لها، اليوم الحد: أن "علي كالورا" قتل في عملية مشتركة للجيش والشرطة خلال تبادل لإطلاق النار في قرية بجزيرة سولاويزي بعد ظهر أمس السبت.

وقالت الشرطة: إن متشددٍا آخر يدعى جاكا رمضان والمعروف أيضا باسم عكرمة لقي حتفه بالرصاص، وتتم الان مطاردة 4 أعضاء آخرين أعضاء في جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا.

ووفقا للشرطة فقد عُثر على متفجرات وبندقية إم 16 ومنجلين عقب الغارة، حيث تولى كالورا قيادة جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا بعد أن قتلت قوات الأمن زعيمها السابق سانتوسو في 2016.

وتعتقد السلطات أن هذه الجماعة تقف وراء قتل 4 قرويين بشكل وحشي في وسط سولاويزي في نوفمبر 2020 على الرغم من عدم إعلان الجماعة مسؤوليتها.

جدير بالذكر أن لزعيم السابق “ سانتوسو” كان من أهم المتشددين المطلوبين في إندونيسيا، وكان من أوائل المتشددين في إندونيسيا الذين بايعوا تنظيم داعش.

وقال رضوان حبيب محلل شؤون الإرهاب بجامعة إندونيسيا: إنه من غير المرجح استمرار بقاء جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا التي تتخذ من سولاويزي مقرا لها بعد مقتل زعيمها رغم أنه يشك في أن أعضاءها الفارين سيواصلون قتال قوات الأمن.

وفي سياق منفصل، اعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا،أمس السبت، عن تسجيل 3 آلاف و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و188 ألفًا و529 حالة.



وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية- في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- 185 وفاة في الوقت نفسه ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 140 ألفًا و323 وفاة.



وذكر بيان الوزارة أنه تعافى 7076 حالة ليصل إجمالي المتعافين 3 ملايين و983 ألفًا و140 متعافى.