الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات الأمريكية تعتقل 4 أشخاص فى محيط مبنى الكابيتول

تظاهرات الكابيتول
تظاهرات الكابيتول

اعتقلت السلطات الأمريكية 4 أشخاص في محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال تجمع طالب بالعداة لمقتحمي المبنى في الـ6 من يناير الماضي.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إنه:"تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضاف بيان شرطة الكابيتول أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

وشهد محيط المبنى بعض لحظات التوتر قبل وبعد انتهاء المسيرة الذي تراوح أعداد المشاركين فيها بين 400 و450 شخصا بحسب تقديرات شرطة الكابيتول.

وفي السياق ذاته، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين بداخلها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وكانت اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن موافقتها على إرسال 100 عنصر من الحرس الوطني لتأمين تظاهرات الكابيتول في واشنطن.

وذكرت البنتاجون، إن أفراد الحرس الوطني لن يُستخدموا إلا إذا دعت الحاجة لتأمين مبنى الكابيتول .

يذكر أن النائبة الأمريكية كوري بوش أقامت مخيما خارج مبنى الكابيتول في واشنطن، احتجاجا على انتهاء وقف إخلاء المستأجرين مساكنهم على مستوى البلاد الذي تم فرضه لمواجهة أزمة كورونا.

وتصاعد الغضب والإحباط في الكونجرس مع انتهاء وقف الإخلاء على مستوى البلاد في منتصف ليل السبت، الأمر الذي عرض ملايين الأمريكيين لخطر إجبارهم على ترك منازلهم بسبب عدم تمكنهم من تسديد الإيجار على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

السلطات الأمريكية الكابيتول العاصمة الأمريكية واشنطن شرطة الكابيتول الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

رفع 210 أطنان قمامة وتراكمات مخلفات من قرى طنطا خلال 24 ساعة

مقتل زعيم جماعة مجاهدى شرق إندونيسيا الموالية لـ«داعش»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

دراسة: سيطرة الجمهوريين على المجالس التشريعية للولايات المتحدة تدفع إلى ارتفاع الوفيات

تسجيل 7337 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

دورية للتضليل .. كيف ألقت القوات الإسرائيلية  القبض على الأسيرين الهاربين الأخيرين؟

القوات الإسرائيلية تلقي القبض على الاثنين الأخيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

تحركات جديدة.. نتنياهو يجتمع مع جانتس لتفكيك حكومة إسرائيل