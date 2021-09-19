السلطات الأمريكية تعتقل 4 أشخاص فى محيط مبنى الكابيتول

اعتقلت السلطات الأمريكية 4 أشخاص في محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال تجمع طالب بالعداة لمقتحمي المبنى في الـ6 من يناير الماضي.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إنه:"تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضاف بيان شرطة الكابيتول أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

وشهد محيط المبنى بعض لحظات التوتر قبل وبعد انتهاء المسيرة الذي تراوح أعداد المشاركين فيها بين 400 و450 شخصا بحسب تقديرات شرطة الكابيتول.

وفي السياق ذاته، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين بداخلها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وكانت اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن موافقتها على إرسال 100 عنصر من الحرس الوطني لتأمين تظاهرات الكابيتول في واشنطن.

وذكرت البنتاجون، إن أفراد الحرس الوطني لن يُستخدموا إلا إذا دعت الحاجة لتأمين مبنى الكابيتول .

يذكر أن النائبة الأمريكية كوري بوش أقامت مخيما خارج مبنى الكابيتول في واشنطن، احتجاجا على انتهاء وقف إخلاء المستأجرين مساكنهم على مستوى البلاد الذي تم فرضه لمواجهة أزمة كورونا.

وتصاعد الغضب والإحباط في الكونجرس مع انتهاء وقف الإخلاء على مستوى البلاد في منتصف ليل السبت، الأمر الذي عرض ملايين الأمريكيين لخطر إجبارهم على ترك منازلهم بسبب عدم تمكنهم من تسديد الإيجار على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.