إيطاليا: 51 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أنها سجلت 51 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، أمس السبت، مقابل 66 في اليوم السابق، في حين سجلت الإصابات اليومية بالفيروس ارتفاعًاً طفيفًا إلى 4578 من 4552.

وسجلت إيطاليا 130284 وفاة مرتبطة بالمرض منذ تفشيه في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

كما رصدت البلاد 4.63 مليون إصابة إجمالًا حتى اليوم.

من جانبه أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 228.11 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و891537.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 675067 42104171

الهند 444529 33417390

البرازيل 589573 21080219

المملكة المتحدة 135147 7400739

روسيا 406413 7254754

فرنسا 115960 6942105

تركيا 61326 6819612

إيران 116791 5408860

الأرجنتين 114286 5237159

كولومبيا 125826 4937596



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21775 1972705

36 - المغرب 13876 918126

41 - الأردن 10606 812681

44 - الإمارات 2073 732299

46 - تونس 24415 698427

49 - لبنان 8290 617662

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21775 1972705

36 - المغرب 13876 918126

41 - الأردن 10606 812681

44 - الإمارات 2073 732299

46 - تونس 24415 698427

49 - لبنان 8290 617662