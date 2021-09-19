استمرار البحث عن جثة فتاة طما لليوم التاسع على التوالى بسوهاج

تستمر لليوم التاسع على التوالي، عمليات البحث في مياه النيل ناحية مركز طما شمال محافظة سوهاج، للبحث عن جثة فتاة لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل عقب خروجها للتنزه مع أسرتها قبل زفافها الذي كان مقررًا له بعد 15 يومًا.

بدأت الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما يفيد بغرق شخصين، في مياه أثناء خروجهما للتنزه بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين، غرق كل من «نصري. م»، 18 عامًا، و«نصرة.ح.ق»، 17 عامًا، خطيبة شقيقه، يقيمان بدائرة المركز، أثناء خروجهما للتنزه، برفقة أهليهما، أثناء وجودهما على حافة النيل انزلقت قدميهما ولقيا مصرعهما غرقًا.

وتبين من خلال الفحص أنه أثناء وجود المذكورة على حافة المياه انزلقت قدماها، وحاول شقيق خطيبها إنقاذها إلا أنه لقي مصرعه غرقًا معها.

كان لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في نهر النيل أثناء لهوه داخل متنزه خاص، بدائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، ويجري البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في نهر النيل دائرة مركز شرطة طهطا، انتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص غرق الطفل «محمد.أ.م»، 12 سنة، تلميذ، ويقيم بدائرة مركز جهينة، وبسؤال كل من شقيقته «بسمه.أ.م»، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها «أحمد.ع.أ»، 36 سنة، عامل، يقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء تواجدهما بإحدي المتنزهات المجاورة لنهر النيل دائرة مركز طهطا وبصحبتهما الطفل المذكور وحال لهوه أنزلقت قدمه، وسقط بالنهر مما أدى لغرقه، ونفيا الشبهة الجنائية، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.