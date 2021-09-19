«وهنا القاهرة» و«ملكة» ضمن عروض مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة.. اليوم

ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة ــ دورة فتحية العسال ــ الدورة التأسيسية، والتي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، يستقبل مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بباب اللوق، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "وهنا القاهرة".

العرض من تأليف وإخراج رشا الجمال وبطولة كل من: أكرم عماد لطفي، شهد عزت، سعدون محمد سعد، مارسيل، ونادين.

ويتناول عرض "وهنا القاهرة"، ست لوحات مسرحية، كل لوحة تحمل قضية من قضايا الشباب والأسرة والمجتمع من عصر الستينات وحتي عصرنا الحالي.

ــ العرض السوري "ملكة"

في سياق متصل، يليها في العاشرة من مساء نفس اليوم، العرض السوري "ملكة"، تأليف وتمثيل أمل حويجة، ومن إخراج زينة ظروف. وذلك علي مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

وعرض "ملكة"، يتناول ليلة من حياة امرأة وحيدة، تعيش على أمل عودة زوجها الذي خطف من قبل جهةمجهولة منذ عشرة أعوام. تنتعش باتصالات أولادها الذين هاجروا منذ سنوات وكل منهم في بلد، وتعيد ترميم جزء من منزلها الذي أصيب بالحرب. تهرب من ضغط الحرب إلى نشاطاتها الإنسانية مع جيرانها ومع كل من يحتاج إلى مساعدة، وهذه الليلة تهرب من إلحاح أحبتها على الاحتفال بعيد ميلادها، من اللون الأبيض، من رسم الوجوه الخائفة والفاقدة، وتهرب هذه الليلة من رنة صديق محب ستأتيها عبر هاتفها الأرضي.

ــ "ممر" عرض ألماني برازيلي مشترك

وفي السادسة من مساء غد الإثنين، تحتضن قاعة "إيوارات" بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، عرض "ممر"، إنتاج ألماني برازيلي مشترك. وتؤديه باربارا سانتوس.

يدور عرض "ممر" حول العثور على نقطة عبور للذات، حول المشي في ممر الذكريات التي تم روايتها بشكل سيء وفي حكايات التاريخ المستترة. يتناول العرض محاولات إدراك أماكن القيود جسديا ومعنويا، تلك القيود التي تسجن الجسد المحتل والروح المهزومة التي تأويها.

كما يحاول عرض "ممر"، التعرف على ومواجهة القيود الموضوعة مسبقا بهدف تفادي التجربة الكاملة لكينونتك. وفي النهاية، فهو يمثل المرور من خلال الجسد المحتل لإكتشاف وتحرير الجسد السياسي.

ــ العرض التونسي "آخر مرة"

وفي الثامنة من مساء غد الأثنين أيضا، يحتضن مسرح الفلكي، العرض التونسي "آخر مرة"، من تأليف وإخراج وسينوغرافيا وفاء الطبوبى. أداء مريم بن حميدة وأسامة كوشكار، كيريوغرافي وفاء الطبوبي ومرم بن حميدة. إضاءة يازيد بالحبيب بالهادي، ملابس شفاء الأمير، صوت ومونتاج وتسجيل صالح الشرقي، ديكور وتنفيذ إبراهيم الأمير، تحريك الديكور فضيلة بن عكاشة وهاجر التومي، إدارة الإنتاج محمد بوسعيدي.

ــ العرض المصري "هاملتن" بمسرح الهناجر

وتختتم عروض غد الإثنين في العاشرة مساء، بعرض "هاملتن"، إعادة كتابة لمسرحية "هاملت"، للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير - ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، تمثيل نورا عصمت، أميرة عبدالرحمن، مساعد مخرج شيماء عبد القادر الزغبي، كمان نجلاء يونس، أزياء مروة عودة، ومن إخراج سعداء الدعاس.

تُشكّل المرأة الشكسبيرية دافعا أساسيا لمعظم الأحداث التي تتجه نحو نهايات كارثية كالعادة. امرأة شكسبير إما قوية، ذكية وقادرة على رسم ملامح الشخصيات الأخرى بأيد خفية، وإما ضعيفة، مستسلمة للآخر الذي يجد فيها ملاذه الوحيد.

وفي كلتا الحالتين، يهبنا شكسبير دائما امرأة نقرأ في عينيها نصوصه كاملة بأحداثها، شخصياتها، ونهاياتها. هكذا تعرفت على نص "هاملت" عبر قراءة حادة ومسيطرة في عيني "جيرتوود"، وقراءة أخرى مستكينة متخاذلة في عيني "أوفيليا"، قراءة تختزل جميع الشخصيات في شخصيتين فقط.

يشار إلى أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، وكذلك العروض التي من إبداع النساء وتعكس خصوصية هذا الإبداع النسوي.

والمهرجان هو تظاهرة تُعنىَ بطرح قضايا وإشكاليات المسرح المعاصر، بمعني أنه مهتم أساسا بالتجارب الحداثية والمختلفة والمتطورة، وليس مجرد مهرجان نسوي تنموي لعروض تخص التوعية بمشكلات المرأة، ولكنه مهرجان فني بالأساس يتخذ من النسوية إطاراً دون أن تصبح هي الهدف.

ويهدف مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، إلي ترسيخ سياقات ثقافية واجتماعية وانسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف عرقيا ودينيا والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى عبر التماس مع الأزمات النسوية والتي هي أزمات إنسانية قبل أي شيء.