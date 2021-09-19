الأحد 19 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

القوات الإسرائيلية تلقي القبض على الأثنين الأخيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

سجن جلبوع
سجن جلبوع

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني  قبل قليل أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الهاربين من سجن جلبوع في مدينة جنين.

أضاف الموقع أن “المطاردة انتهت” وبهذا يكون تم إعادة الأسرى الهاربين الستة إلى السجن مرة أخرى.

وتداولت مواقع فلسطينية قبل قليل فيديوهات تظهر مشاهد من توغل القوات الإسرائيلية داخل جنين لإلقاء القبض على الأسيرين “كممجي و مناضل نفيعات”.

عملية مشتركة للجيش الإسرائيلية والشاباك

ومن جانبه أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له قبل قليل جاء فيه أنه في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الامن العام الشاباك في منطقة جنين، في لواء منشيه الإقليمي، تم إلقاء القبض على الأسيرين الآخيرين الهاربين من سجن جلبوع.

جاء الاعتقال بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الأمن العام “الشاباك” أشارت إلى المبنى الذي كان الاثنان يختبئان فيه في جنين.

وتم القبض عليهما وهما على قيد الحياة، وتم اعتقالهم، وسيبدأ استجوابهما من قبل قوات الأمن قريبا.

 

القوات الإسرائيلية الأسرى الهاربين الفلسطينيين

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وائل لطفي

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