افتتاح معرض «نغمات التفرغ» للفنان سيد البيبانى بالأوبرا.. الليلة

يشارك المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو، الدكتور خالد داغر، مع أوركسترا الوتريات خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو شادى حنا، فى الثامنة من مساء اليوم الاحد، وذلك علي خشبة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الجزيرة.

ويتضمن الحفل جولة فى عالم موسيقى الحجرة الكلاسيكية التى أبدعها كبار المؤلفين منهم جريج، وأرلوك، سيبليوس، فوريه، رخمانينوف. إلى جانب إحدى مؤلفات قائد الحفل شادى حنا.

يذكر أن المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو خالد داغر نجل الموسيقار العالمى الراحل عبده داغر، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه عام 2007، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات الدولية فى العديد من العروض الناجحة داخل مصر وخارجها.

كما يعد "خالد داغر"، من أهم صناع الموسيقى التصويرية في الساحة السينمائية والتلفزيونية حيث قام بأداء صولوهات آلة التشىللو فى العديد من الأعمال الدرامية، عضو هيئة التدريس بمعهد الكونسرفتوار ويعمل حاليا رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بدار الأوبرا.

ــ حفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية

في سياق متصل، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية، بمقره الكائن في شارع رمسيس، في الثامنة من مساء نفس اليوم أيضا، حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

يشار إلي أن قصة إنشاء الأوبرا القديمة ارتبطت، ارتباطا وثيقا بافتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل الذي كان شغوفا بالفنون ولذلك سميت بالأوبرا الخديوية. ونتيجة حب الخديوي إسماعيل للفن الرفيع وشغفه به أراد أن تكون دار الأوبرا الخديوية تحفة معمارية لا تقل عن مثيلاتها فى العالم، فكلف المهندسين الإيطاليين افوسكانى وروسى بوضع تصميم لها يراعى فيه الدقة الفنية والروعة المعمارية، واهتم الخديوي إسماعيل بالزخارف والأبهة الفنية فاستعان بعدد من الرسامين والمثالين والمصورين لتزيين الأوبرا وتجميلها.

تم افتتاح الأوبرا الخديوية في الأول من نوفمبر 1869 مع احتفالات قناة السويس وعلى الرغم من اهتمام الخديوي إسماعيل ورغبته الأكيدة في أن تفتتح دار الأوبرا الخديوية بعرض أوبرا عايدة حالت الظروف دون تقديمها في موعد الافتتاح وتم افتتاح الأوبرا الخديوية بعرض ريجوليتو.

اعتبرت الأوبرا القديمة هي الأولى في قارة أفريقيا واعتبر مسرحها واحدا من أوسع مسارح العالم رقعة واستعدادا وفخامة. وفى فجر الثامن والعشرين من أكتوبر 1971 احترقت دار الأوبرا المصرية القديمة بالكامل ولم يتبق منها سوى تمثالي "الرخاء" و"نهضة الفنون" وهما من عمل الفنان محمد حسن.

ــ نغمات التفرغ للفنان سيد البيباني في معرض بالأوبرا

في سياق متصل يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دارالأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم أياص، المعرض الفردي للفنان سيد البيباني، والذي يقام تحت عنوان "نغمات التفرغ"، وذلك بقاعة زياد بكير والذى يستمر حتي السبت 25 سبتمبر الجاري.

تعتبر أعمال الفنان سجل وثائقي للحياة في مصر وتقوم بتسجيل انطباعته عن البيئة المصرية بمختلف أشكالها سواء كانت الشعبية او الريفية أو الساحلية مستخدماً الألوان الأكريلك اوالباستيل أو المائية ليظهر الجمال الذي تحتويه هذه البيئة وذلك في رؤية تشكيلية تكشف القيم الجمالية والفنية .

يشار إلي أن الفنان "سيد البيباني" حاصل علي بكالوريوس الفنون الجميلة 1979 قسم التصوير وعمل مهندسا للديكور بالمسرح القومي للأطفال كما حصل علي منحة التفرغ من وزارة الثقافة لمدة 4 سنوات .