الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«ياجدع اختشي على دمك».. خناقة بين سامي العدل وسعيد صالح بسبب الأهلي والزمالك

سامي العدل
سامي العدل

التعصب بين جماهير كرة القدم، هو أمر معروف في كل دول العالم بين مختلف الطبقات، والسخرية بين جماهير الفرق الكبرى هو أمر طبيعي سواء في مصر أو خارجها، لكن ما حدث بين النجمين الكبيرين الراحلين سامي العدل وسعيد صالح في أحد اللقاءات التلفزيونية التي جمعتهما بسبب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أمر مختلف وصل لتبادل الشتائم فيما بينهما.

جمع لقاء تلفزيوني بين النجمين الراحلين سامي العدل وسعيد صالح، وخلال الحديث عن الانتماء الكروي، أعطي النجم سعيد صالح ظهره لمقدمة البرنامج والفنان سامي العدل وحينما طالبته المذيعة بالجلوس بشكل جيد تحدث الفنان سعيد صالح وكانه يجلس في شرفة منزل وقال:"بطل لعب في العربية يا ولد امشي"، وحينما كررت المذيعة طلبها بضرورة الجلوس قال :" انا مش طايقك ولا طايقه بصراحة ومش عايز اقعد معاكم".

وتحول اللقاء إلى لقاء كروي بين النجمين وكأنهما في مدرجات مباراة تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فقال سامي العدل ردًا على جملة سعيد صالح:"الشعور متبادل ".

وحينما بادرت المذيعة سؤال الفنان سامي العدل عن نيته إنتاج فيلم يحمل اسم "القافلة البيضاء"، وان مشجعي النادي الأهلي يسخرون من ذلك العمل لأن الزمالك بدأ في خسارة عدة مباريات متتالية منذ ذلك الاعلان، وان مشجع من زلمكاوي يطالب العدل بأن يكون الفيلم عن القافلة الحمراء علهم يصيبهم ما أصاب الزمالك، ليرد العدل:"الأهلي نازل لوحده مش محتاجين أفلام للنزول"، ليرد سعيد صالح :"ياجدع اختشي على دمك ياجدع"، فباغته العدل :"الأهلي في 3 مباريات تلقى مرماه 9 أهداف، ده احيانًا كان يمر على الأهلي موسم كامل ولا يتلقى 9 أهداف، واستكمل العدل السنة اللى الزمالك اتغلب فيها 6 من الأهلي احنا اللى اخدنا الدوري".

ولم يصمت سعيد صالح كثيرًا ليرد على العدل قائلًا:"العام الماضي اتغلبنا من الزمالك والاسماعيلي ثم حصدنا الدوري العام"، ولم يمهله سامي العدل ليرد :"منذ العام 2000 وحتى 2004 لم يحصل الأهلي على شيء فمن الطبيعي أن يحاول التعويض من 2004 وحتى 2007" وقال سعيد صالح عمر الدوري يتجاوز ال50 عامًا منهم 30 حصد الاهلي البطولة، فرد العدل :"عمر الدوري 51 عامُا مش تجاوز الخمسين فقط هذا ما يؤكد على أن المعلومات الكروية للاهلوية مثل معلوماتي عن اللغة الصينية".

بعد تبادل السخرية من النجمان حاول كلًا منهما تهدئة الموقف حينما تحدث سعيد صالح عن ضرورة عودة الروح الرياضية وأن الأهلي والزمالك هما الفريقان الأكبر في الكرة المصرية ووجودهما يعطي متعة للجماهير وهو ما أكدة سامي العدل.

التعصب سامي العدل سعيد صالح كرة القدم الاهلى

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حدث فى سبع سنوات

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