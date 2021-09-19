افتتاح معرض لمستلزمات الدراسة بتخفيضات 50 % فى الوادى الجديد

افتتح حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، مساء أمس السبت، معرضًا ومنفذًا لمستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، مساء السبت، إنه جرى افتتاح المعرض بمدينة "موط" بالداخلة، بحضور الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، ولفيف من رموز العمل السياسي والتنفيذي بالمركز.



أوضح عبد الغني، أن المعرض لطرح مستلزمات الدراسة تزامنًا مع استعداد الأسر الواحاتية لاستقبال العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تتراوح من 30-50 % عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في مواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.



وأشار عبد الغني، إلى أن المعرض يحتوي على تخفيض تصل إلى 50% على أغلب المستلزمات الدراسية، موضحًا أن المواطنين في المركز وقراه يشعرون بنسبة كبيرة من الرضا عن المعرض خصوصًا أنه لا يحتاجون الذهاب إلى أماكن بعيدة لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية، كما أن هناك أسرة ممن لديها أكثر من طفل يقع على عاتقها عبء مادي كبير ومن هنا ظهرت الحاجة لتخفيف الحاجة عنهم.



في السياق ذاته، أبدى عدد من المواطنين رضاهم عن المعرض وأسعار الأدوات المدرسية الموفرة به، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التي تخفف عن كاهلهم شراء كم كبيرة من الأدوات خاصة أن البعض يشترى أغلب مستلزماته قبل بداية العام الدراسي.



وأشار محمد عبد الغني، إلى أن المعرض جرى افتتاحه وتدشينه تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.