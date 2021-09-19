الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 آلاف عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الحملة التموينية 
الحملة التموينية 

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، أسفرت ضبط 3 آلاف عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية بكفر الدوار، وضبط ٢.٥ طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار، و ضبط ٣ طن سمك مجمد مجهول المصدر بمركز كفر الدوار، وضبط ٣ محطات تموين سيارات لتجميع مواد بترولية بدون وجه حق.

كما تم  ضبط مخزن شركة الكوكاكولا بكفر الدوار وذلك لحيازته كمية من عبوات المياه الغازية بإجمالي كمية ٢٨٥٠ عبوة منتهية الصلاحية، وتم ضبط محطة تموين سيارات لقيامها بالتصرف في كمية ألف لتر سولار لقائد سيارة وتم التحفظ على الكمية والسيارة، كما تم ضبط محطة تموين سيارات ببندر كفر الدوار لقيام المسئول بتجميع كمية من المواد البترولية دون وجه حق عبارة عن ١٥٤٦ لتر سولار بدون وجه حق و ٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ دون جه حق.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات ببندر كفر الدوار لقيام المسئول بتجميع كمية من المواد البترولية دون وجه حق عبارة عن ١١٢٣  لتر سولار بدون وجه حق، وقيامه بالتصرف في ١٣٠٠ لتر بنزين دون جه حق، و ضبط محطة تموين سيارات ببندر كفر الدوار لقيام المسئول بتجميع كمية من المواد البترولية دون وجه حق عبارة عن ٧٠٦  لتر سولار بدون وجه حق، و ١٩٠٠  لتر بنزين ٨٠ دون جه حق.

كما تمكنت الحملة من ضبط قائد تروسيكل لحيازته ونقله وتجميعه ٧٠ بالتة مكرونة تموينية بإجمالي ١٤٠٠ كيس مكرونة تمويني خاصة بالبطاقات التموينية دون وجه حق.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين، وجارى العرض على النيابة العامة.

البحيرة المخابز مباحث التموين التجارة المواطنين محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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