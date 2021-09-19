بريطانيا تتعهد باحتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز

قالت بريطانيا، إنها ستعمل مع قطاع الطاقة لمحاولة احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الغاز بعد مخاوف من أن يواجه المزيد من موردي الطاقة ومنتجي الأغذية صعوبات في العمل بمثل هذه التكاليف الباهظة.



وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج إنه تلقى تطمينات بأن أمن إمدادات الغاز لا يدعو للقلق، لكنه سيعمل مع الموردين على "إدارة التداعيات الأوسع لزيادة أسعار الغاز العالمية".



وأجرى كوارتنج محادثات عاجلة اليوم مع المسؤولين التنفيذيين في شركات ناشونال جريد وسنتريكا وإي.دي.إف والهيئة الحكومية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز في بريطانيا (أوفجيم)، ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات مع شخصيات في هذا القطاع يومي الأحد والإثنين.



وأدت قفزة في أسعار الغاز بالفعل إلى توقف العديد من موردي الطاقة المحليين عن العمل وأغلقت مصانع الأسمدة التي تنتج أيضا ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم لصعق الحيوانات قبل الذبح وإطالة العمر الافتراضي للطعام.



وحذرت مجموعات المستهلكين وساسة معارضون من أن بعض العملاء والشركات سيواجهون مصاعب في تحمل التكاليف العالية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن من المتوقع إفلاس أربع شركات طاقة بريطانية صغيرة على الأقل في غضون أسبوع.



وقالت وزارة الأعمال إنها بحثت الضغوط التي تواجه الشركات خلال محادثات اليوم. وقال كوارتنج إنه لن يترك أي عميل بدون غاز أو كهرباء لأنه سيتم إيجاد مورد بديل إذا تعرضت أي شركة للإفلاس.



وأضاف على "تويتر": "حماية العملاء خلال فترة ارتفاع أسعار الغاز العالمية أولوية مطلقة".

وعلى صعيد أخر، سجلت المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 30 ألفًا و144 إصابة و164 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات الحكومية- وفقًا لقناة "سكاي نيوز"، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 7 ملايين و401 ألف و445 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة إلى 135 ألفًا و147 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم منح 19 ألفًا و605 جرعات أولى من اللقاح المضاد للفيروس، مما يرفع إجماليها إلى 48 مليونًا و548 ألفًا و506 جرعات، وتشيرالإحصائيات إلى أن نسبة 89.3% ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق من السكان قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.