«الخارجية»: تسليم جائزة «التميز الحضرى» لهيئة المجتمعات 4 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية تسليم جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021، الممنوحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسمياً خلال الاحتفال بـ"اليوم الحضري العالمي"، والذي تستضيفه العاصمة الكاميرونية "ياوندي" يوم 4 أكتوبر المقبل.



وقال السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن حصول الهيئة على جائزة التميز الحضري جاء بإجماع آراء لجنة الاختيار المعنية بسكرتارية البرنامج الأممي بعد نظر اللجنة نحو 170 ترشيحاً مُقدماً من الدول الأعضاء.



وأضاف السفير خالد الأبيض- بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم- إن اختيار الهيئة لنيل الجائزة يُعد تتويجاً للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، فضلاً عما يعكسه من التقدير لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادي عشر بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وفي ذات السياق، أثنى السفير المصري على المستويات المتميزة للتعاون القائمة بين مصر والبرنامج الأممي بهدف دعم وتسريع تنفيذ المخططات الحضرية والعمرانية الشاملة للدولة المصرية.



جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بنيروبي، كان قد قرر بالإجماع منح "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021.