الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الخارجية»: تسليم جائزة «التميز الحضرى» لهيئة المجتمعات 4 أكتوبر المقبل

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية تسليم جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021، الممنوحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسمياً خلال الاحتفال بـ"اليوم الحضري العالمي"، والذي تستضيفه العاصمة الكاميرونية "ياوندي" يوم 4 أكتوبر المقبل.

 


وقال السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى كينيا ومندوبها الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن حصول الهيئة على جائزة التميز الحضري جاء بإجماع آراء لجنة الاختيار المعنية بسكرتارية البرنامج الأممي بعد نظر اللجنة نحو 170 ترشيحاً مُقدماً من الدول الأعضاء.


وأضاف السفير خالد الأبيض- بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم- إن اختيار الهيئة لنيل الجائزة يُعد تتويجاً للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على صعيد التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، فضلاً عما يعكسه من التقدير لجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الصدد تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الحادي عشر بـ"جعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومستدامة وقادرة على الصمود وشاملة للجميع" ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


وفي ذات السياق، أثنى السفير المصري على المستويات المتميزة للتعاون القائمة بين مصر والبرنامج الأممي بهدف دعم وتسريع تنفيذ المخططات الحضرية والعمرانية الشاملة للدولة المصرية.


جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بنيروبي، كان قد قرر بالإجماع منح "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" جائزة التميز الحضري للبرنامج لعام 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

حكومة الدبيبة: مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا اعتبارا من أكتوبر

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

مصادر تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهم بتهديد تفجير محكمة المنيا

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

الباز: بيان مجلس الأمن فى مسألة سد النهضة انتصار كبير لمصر

«زميله أبلغ عنه».. من هو المحامي الذي هدد بتفجير محكمة المنيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الإفريقى

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات جديدة.. نتنياهو يجتمع مع جانتس لتفكيك حكومة إسرائيل

لبنان يخاطب مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التنقيب بمناطق متنازع عليها

بالقرب من مواقع داعش بالعراق.. مهمة سرية إسرائيلية لترميم قبر "ناحوم"