المغرب: وصول 680 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر

وصلت إلى مطار محمد الخامس المغربي، شحنة جديدة من لقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت سلطات مطار محمد الخامس، بأن الشحنة تضم 680 ألف جرعة قادمة من بروكسيل على متن طائرة تابعة لشركة الشحن.

ويستخدم المغرب لقاح "فايزر" حاليًا في حملة تطعيم التلاميذ التي انطلقت قبل أسابيع قليلة.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 20 مليونًا و990 ألفًا و7 أشخاص حتى اليوم، بعد تلقي 59 ألفًا و92 شخصًا الجرعة الأولى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، السبت، أن 39 ألفًا و400 شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 7 ملايين و410 آلاف و792 شخصًا.

كما سجلت الصحة المغربية، 2291 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 918 ألفًا و126 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم أيضًا تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس التاجي إلى 13 ألفًا و876 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.