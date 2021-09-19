حلمى عبدالباقى: «إزاى فنان يغنى وفرقته قاعدة فى البيت؟»

علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، على تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين، وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلًا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك.



وقال "عبدالباقي"، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، إن كل الناس تعلم أن الموسيقين عانوا في مرحلة وباء كورونا لمدة عامين بلا عمل وبالتالي هذه الشريحة عانت الأمرين، والعنصر الثاني الحاكم في تطبيق القرار أن الفنان بلا موسيقى لن يغني ولن يستطيع كفنان.



وتعليقّا على واقعة أحمد سعد وغنائه على الفلاشة، قال: "بعد ما ربنا يكرم والحياة تعود تدريجيًا، أنا كفنان أعمل حفلة وأطلع من غير فرقة؟ أي منطق يحكم الأمر فنيًا أو إنسانيًا؟ إزاي فنان يغني وفرقته قاعدة في البيت".



وتابع: "أين سيكون الإبداع لو اعتمدت على فلاشة؟ إزاي المغني يقف على مسرح لايف وعاوز الجمهور يتفاعل معايا فيقوم يغني على فلاشة؟، قائلًا: "إن الرسالة التي وجهها النقيب هاني شاكر لكل الموسيقين أن أحمد سعد صديق له وغنى معه الدويتو وهي رسالة مهمة أن القانون يطبقه النقيب على الصديق قبل العضو مع أن أحمد سعد مطرب من الطراز الاول ولايختلف عليه اثنين".



"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكانت قد أوقفت نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر كل من المطرب حسن شاكوش والمطرب رضا البحراوي بسبب خلافهما مؤخرا وهو ما جعل النقابة توقف حسن شاكوش لأجل غير مسمى والمطرب رضا البحراوي لمدة شهرين ومنع الغناء بالفلاشة.