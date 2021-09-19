الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

وزيرة الثقافة: النساء قادرات على تحقيق الحلم واستلهام روح إيزيس سيدة العالم

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تقام الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم الداعمة لفكرة المهرجان منذ البداية.

وقالت في كلمتها المنشورة في كتالوج المهرجان أن النساء يستطعن.. النساء قادرات.. قادرات على الحلم، وقادرات على تحقيقه، يستلهمن قوتهن من روح إيزيس الأم الأولى وسيدة العالم.

وأضافت أن إقامة مهرجان لمسرح المرأة في هذا التوقيت يعزز جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة، حيث اعتبر سيادة رئيس الجمهورية المرأة أولوية، وأولى اهتماما خاصا لتمكينها ودعمها حتى تستطيع الضلوع بدورها في تطوير وتنمية مجتمعها.

وأشارت إلى أن مهرجان إيزيس وضيوفه من مبدعات ومبدعين من مختلف بلدان العالم يعلنون صراحة سننتصر عبر الفن على الظلام والموت ولن نسمح بأن تنطفأ أضواء المسرح، سنأخذ كافة الاحتياطات والاجراءات الاحترازية التي تحمى حياتنا، وسنحترم قدسية الحياة وسنحفظ قدسية المسرح، مختتمة "دامت المرأة قوية ودام الرجال أقوياء وداعمين للنساء، دام المسرح، ودامت الحياة، ودام المسرح حياة.

يذكر أن رئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى التقت بوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم قبيل حفل الافتتاح، وأكدت د. إيناس على سعادتها بميلاد هذا المهرجان الجديد معربة عن أسفها عن عدم التمكن من الحضور في حفل الافتتاح لارتباطها في التوقيت نفسه باجتماع طارئ.

تحمل الدورة التأسيسية اسم فتحية العسال وتتولى رئاستها شرفيا الفنانة سوسن بدر و يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافي و شركة إيفنت هاوس وتجمع تماسى للفنون الادائية والمجلس الثقافي البريطاني و معهد جوته الألماني والسفارة الهولندية و المركز الثقافي الروسي والتحرير لاونج و ستوديو عماد الدين و كالتوجراف و سامى أمين و جمعية النهضة العلمية الجيزويت وجمعية يهمنى الإنسان.

المسرح مركز وزارة السياحة وزيرة الثقافة الاجراءات الاحترازية الاحتياطات عبير لطفي احتياطات فتحية العسال

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