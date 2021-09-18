بملابس الزفاف.. عروسان يشاركان فى حملة «معًا_نطمئن» بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية مشاركة عروسين في حملة "معًا_نطمئن.. سجل الآن" والتى انطلقت اليوم للتسجيل والحصول على لقاح كورونا بشكل مباشر.

وحرص العروسان على المشاركة فى الحملة بملابس الزفاف، حيث أشادا بجهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشهد د. هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انطلاق حملة "معًا نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الشرقية، وذلك من أمام ديوان عام محافظة الشرقية.

اطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم والتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، المتمركز أمام ديوان عام المحافظة.

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بديوان عام المديرية، وبنادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

أوضح مسعود بأن الباص الخاص بالحملة سينتشر اليوم بمختلف أنحاء مدينة الزقازيق، حيث سيتم التحرك لميدان الزراعة، وشارع فاروق، وميدان القومية، لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

أوضح هشام بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.