الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الدولة ضخت 120 مليار جنيه فى قطاع الصحة

النائب مصطفى بدران
النائب مصطفى بدران

قال النائب  مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، إن الإنجازات التي قامت بها الدولة في مجال الصحة غير مسبوقة؛ لأن هناك إرادة سياسية وطنية كانت مصرة على تحقيق اختراق ضخم في قطاع الصحة، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأشار "بدران"، في بيان له اليوم، إلى العديد من الإنجازات في قطاع الصحة، ومنها تنفيذ ٩٦٠ مشروعًا شاملًا في قطاع الصحة والسكان، منها نحو ٢٠٠ مشروع في مجال تطوير المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية والمعاهد الطبية، وتنفيذ نحو ٤٠ مشروعًا مرتبطًا بهيئة الإسعاف، ونحو ٢٥ مبادرة صحية داخل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مجال الرعاية الصحية وصلت لنحو ١٢٠ مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وهذا مبلغ لم يرصد من قبل في أي من العهود السابقة.

وأوضح أن المبادرات الرئاسية، التي تم إطلاقها، ومنها ١٠٠ مليون صحة لمواجهة فيروس سي، ومبادرات أخرى للاهتمام بصحة المرأة والطفل وغيرهما، كانت فعالة واستفاد منها الملايين.

واختتم النائب بأن قطاع الصحة شهد تطورات حقيقية، وانجازات على أرض الواقع لم تكن متخيلة، والفضل للرئيس السيسي ورؤيته.

السيسي مستشفى فيروس سي الصحة استثمارات

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